На подмосковном автодроме проведут два этапа российской серии кольцевых гонок
Видео: пресс-служба Минспорта МО
Автодром в подмосковном Волоколамске Moscow Raceway станет в августе ареной сражений лучших автогонщиков России. 16-17, а также 23-24 августа пройдут два этапа самого престижного гоночного турнира страны – российской серии кольцевых гонок СМП РСКГ. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В программе 16-17 августа – IV этап чемпионата России в классе машин «Формула 4». При этом 16 августа будет проведён шестичасовой марафон СМП РСКГ Эндуранс. 17 августа состоятся спринтерские гонки. В них примут участие более 30 болидов класса «Спортпрототип CN», в том числе российские 527 Shortcut», – рассказали в ведомстве.23-24 августа болельщиков ожидает продолжение СМП РСКГ Спринтерское гонки пройдут в пяти классах, включая S1600 (Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris) и SMP GT4 Russia (Mercedes-AMG, BMW, Toyota). Кульминацией станут заезды топ-класса SMP TCR Russia. Помимо гонок, гостей ожидают прогулка по пит-лейн, общение с пилотами, виртуальные гонки, выставка ретро- и тюнинг-каров и многое другое.
Купить билеты и получить всю необходимую информацию можно на сайте.