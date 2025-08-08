На подмосковном автодроме проведут два этапа российской серии кольцевых гонок

08 августа 2025, 17:48

Видео: пресс-служба Минспорта МО

Автодром в подмосковном Волоколамске Moscow Raceway станет в августе ареной сражений лучших автогонщиков России. 16-17, а также 23-24 августа пройдут два этапа самого престижного гоночного турнира страны – российской серии кольцевых гонок СМП РСКГ. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.







«В программе 16-17 августа – IV этап чемпионата России в классе машин «Формула 4». При этом 16 августа будет проведён шестичасовой марафон СМП РСКГ Эндуранс. 17 августа состоятся спринтерские гонки. В них примут участие более 30 болидов класса «Спортпрототип CN», в том числе российские 527 Shortcut», – рассказали в ведомстве.