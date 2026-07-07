106-летней Лидии Ермачковой из города Пушкино вручили медаль в честь Битвы за Москву

07 июля 2026, 18:33

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.

Жительницу городского округа Пушкинский Лидию Ермачкову поздравили со 106-летием. От столичного правительства ей вручили юбилейную медаль в честь 85-летия Битвы за Москву, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В гости к Лидии Михайловне приехали уполномоченный главы городского округа Нина Ушакова, депутат окружного Совета депутатов Любовь Дмитриева, общественный деятель Екатерина Неженцева, представители Пушкинского Совета ветеранов и окружного управления социального развития.

«От всей души поздравляю! Пусть рядом всегда будут любящие люди, а каждый день радует хоть маленькой, но доброй новостью», – сказала Ушакова

«Мы не знали, что такое война. Летом 41-го немцы летали над городом и сбрасывали бомбы. Было очень страшно», – вспоминает Лидия Михайловна.

Её вкладом в Победу стал каждодневный тяжёлый труд. Она рыла окопы под Подольском, трудилась на заводе, разгружала по вечерам вагоны и была донором.