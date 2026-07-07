106-летней Лидии Ермачковой из города Пушкино вручили медаль в честь Битвы за Москву
Жительницу городского округа Пушкинский Лидию Ермачкову поздравили со 106-летием. От столичного правительства ей вручили юбилейную медаль в честь 85-летия Битвы за Москву, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В гости к Лидии Михайловне приехали уполномоченный главы городского округа Нина Ушакова, депутат окружного Совета депутатов Любовь Дмитриева, общественный деятель Екатерина Неженцева, представители Пушкинского Совета ветеранов и окружного управления социального развития.
«От всей души поздравляю! Пусть рядом всегда будут любящие люди, а каждый день радует хоть маленькой, но доброй новостью», – сказала УшаковаКогда началась Великая Отечественная война, Ермачковой было почти 20 лет, и лето 1941 года запомнилось ей горечью расставаний и ужасом первых бомбёжек.
«Мы не знали, что такое война. Летом 41-го немцы летали над городом и сбрасывали бомбы. Было очень страшно», – вспоминает Лидия Михайловна.
Её вкладом в Победу стал каждодневный тяжёлый труд. Она рыла окопы под Подольском, трудилась на заводе, разгружала по вечерам вагоны и была донором.
За стойкость и мужество в трудные дни обороны столицы Лидия Ермачкова была награждена медалью «За оборону Москвы», позже получила другие награды. После войны Лидия Михайловна работала на фабрике «Серп и Молот» в городе Пушкино, прошла путь от рядового сотрудника до начальника отдела кадров, много лет возглавляла профсоюз.
На вопрос о секрете долголетия она отвечает, что никакого секрета нет, а силы ей даёт труд.