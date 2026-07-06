В городском округе Пушкинский выявили стихийные пляжи

06 июля 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ

Подмосковные спасатели провели рейды по водоёмам городского округа Пушкинский. Они напомнили отдыхающим правила безопасности, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.





Вместе со спасателями в рейде участвовали сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципалитету, а также представители администрации.

«Особое внимание уделили выявлению стихийных пляжей, где нет спасательных постов, медпунктов и средств спасения. Сотрудники надзорных органов обратили внимание граждан на недопустимость купания в таких местах из-за скрытых угроз – резких перепадов глубин, подводных течений, коряг и других препятствий, создающих реальную опасность для жизни», – отметили в управлении.