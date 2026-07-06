В Пушкине состоялся первый дворовый футбольный турнир «Стань легендой»
Первый в истории Пушкинского округа масштабный дворовый турнир по футболу «Стань легендой» провели в микрорайоне Новое Пушкино в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Почётными гостями турнира стали уполномоченный главы округа Нина Ушакова и председатель Международной ассоциации матерей детей-инвалидов, победительница предварительного голосования «Единой России» Инна Орлова.
«Огромное спасибо организаторам за инициативу и участие в жизни округа! Пусть этот первый массовый дворовый турнир в Пушкинском станет стартом новых побед!» — сказала Нина Ушакова.Матчи продолжались около трёх часов. На площадку вышли юные жители округа, а за них болели преданные зрители: мамы и папы, бабушки и дедушки.