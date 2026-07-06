Глава Пушкинского округа проверил ход благоустройства в центре Ивантеевки

06 июля 2026, 17:06

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

В центральной части Ивантеевки проводится благоустройство. Ход работ проверил глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, приехавший в город 4 июля на субботник. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Красноцветов осмотрел улицу Толмачёва, на которой меняют асфальт на проезжей части и тротуарах, и территорию вдоль реки Учи, где создают новое общественное пространство для прогулок, занятий спортом и тихого отдыха.





«В Ивантеевке идёт комплексная работа по обновлению городской среды сразу на нескольких важных объектах: завершается капитальный ремонт Центра культуры и искусств имени Кекушева, идет реконструкция Мемориального комплекса «Журавли». Параллельно благоустраивается территория на улице Дзержинского», — отметил глава округа.