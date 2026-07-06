Глава Пушкинского округа проверил ход благоустройства в центре Ивантеевки
В центральной части Ивантеевки проводится благоустройство. Ход работ проверил глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, приехавший в город 4 июля на субботник. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Красноцветов осмотрел улицу Толмачёва, на которой меняют асфальт на проезжей части и тротуарах, и территорию вдоль реки Учи, где создают новое общественное пространство для прогулок, занятий спортом и тихого отдыха.
«В Ивантеевке идёт комплексная работа по обновлению городской среды сразу на нескольких важных объектах: завершается капитальный ремонт Центра культуры и искусств имени Кекушева, идет реконструкция Мемориального комплекса «Журавли». Параллельно благоустраивается территория на улице Дзержинского», — отметил глава округа.Он добавил, что особое внимание уделяется ивантеевскому Центральному парку. Сейчас это пространство площадью 39 га благоустроено не хуже ряда столичных объектов.