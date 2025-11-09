Юные подмосковные инженеры вошли в топ-5 на международном R:ED FEST

09 ноября 2025, 10:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

Команда «Школы юного инженера» Центра детского творчества «Родник» из Орехово-Зуевского округа вошла в пятёрку сильнейших на открытом международном фестивале по робототехнике и программированию R:ED FEST, который прошёл в Санкт-Петербурге, рассказали в Минобразования Подмосковья.