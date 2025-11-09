Юные подмосковные инженеры вошли в топ-5 на международном R:ED FEST
Команда «Школы юного инженера» Центра детского творчества «Родник» из Орехово-Зуевского округа вошла в пятёрку сильнейших на открытом международном фестивале по робототехнике и программированию R:ED FEST, который прошёл в Санкт-Петербурге, рассказали в Минобразования Подмосковья.
Команда под руководством Марины Бояршиновой стала единственным представителем Подмосковья среди более чем 300 участников фестиваля. Школьники показали высокий уровень инженерных и программных навыков, успешно выступили в номинации «Сумо».
Результаты, достигнутые на фестивале стали итогом длительной подготовки: ребята разрабатывали алгоритмы, тестировали конструкции роботов и совершенствовали программное управление.
Руководство центра отметило, что успех команды — залог упорства, интеллекта и командной сплочённости юных инженеров. Это достижение станет для них важным этапом при дальнейшем развитии в области робототехники и программирования.
