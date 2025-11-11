Подмосковных учителей математики отправили на повышение квалификации

11 ноября 2025, 13:55

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Курс повышения квалификации пройдут до конца текущего года все подмосковные учителя математики, преподающие в профильных классах. Обучение охватит более полутора тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Акцент в программе сделан на подготовку учеников к олимпиадам.

«Мы получаем очень полезную информацию по формированию критического мышления на начальных этапах подготовки ребят к олимпиадам, разбираем задачи по теории вероятностей. Очень интересно самим на практике решать олимпиадные задания, сравнивать свои методики решения с вариантами коллег и экспертов, вместе приходить к общему выводу», — поделилась впечатлениями от курса Анастасия Новикова, работающая в школе №3 в Чехове.