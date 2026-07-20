11 команд приняли участие в первом Кубке России по фиджитал-спорту в Раменском

20 июля 2026, 16:19

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Во Дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском завершился первый в истории Кубок России по фиджитал-спорту в дисциплине «двоеборье-тактическая стрельба». В соревнованиях участвовали 11 команд из разных регионов России, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Фиджитал-спорт – это инновационное направление, объединяющее физическую активность и цифровые технологии.

«Фиджитал-движение быстро развивается в нашей стране. Сегодня это признанный вид спорта, пять ключевых дисциплин которого официально внесены во Всероссийский реестр Минспорта России. Это полноценное спортивное направление со своими стандартами, требующее от участников высочайшей физической выносливости и тактической подготовки. Искренне благодарю организаторов и руководство комплекса за отличную подготовку турнира», – сказал замдиректора по адаптивным и неолимпийским видам спорта ФГБУ «ЦСП» Евгений Першин.