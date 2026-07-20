11 команд приняли участие в первом Кубке России по фиджитал-спорту в Раменском
Во Дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском завершился первый в истории Кубок России по фиджитал-спорту в дисциплине «двоеборье-тактическая стрельба». В соревнованиях участвовали 11 команд из разных регионов России, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Фиджитал-спорт – это инновационное направление, объединяющее физическую активность и цифровые технологии.
«Фиджитал-движение быстро развивается в нашей стране. Сегодня это признанный вид спорта, пять ключевых дисциплин которого официально внесены во Всероссийский реестр Минспорта России. Это полноценное спортивное направление со своими стандартами, требующее от участников высочайшей физической выносливости и тактической подготовки. Искренне благодарю организаторов и руководство комплекса за отличную подготовку турнира», – сказал замдиректора по адаптивным и неолимпийским видам спорта ФГБУ «ЦСП» Евгений Першин.
Каждый матч включал два сегмента: цифровой – состязание в тактическом боевике Counter-Strike 2; и функциональный – лазертаг на площадке с использованием электронных тагеров и сенсоров поражения. Итоговый результат матча определяли по сумме выигранных раундов в обоих сегментах.
По итогам трёх игровых дней определилась тройка сильнейших команд. Кубок России выиграли «Черепахи ДГТУ» из Ростовской области. Тройку лучших дополнили коллективы «Комета Junior» из Ульяновской области и «Легион» из Татарстана.