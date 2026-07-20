Военкор Поддубный принял ветеранов и членов семей участников спецоперации
Более 150 жителей Подмосковья обратились в Единый день приёма участников спецоперации и членов их семей в общественные приёмные «Единой России». Об этом рассказали в пресс-службе отделения партии в Московской области.
В Центральном исполкоме ЕР приём вёл военкор, Герой России Евгений Поддубный. За помощью обратились ветераны СВО из Подмосковья.
Так, участник спецоперации из Воскресенска попросил помочь обустроить парковочное место для инвалидов во дворе дома. Военкор поддержал ветерана. По поручению администрации города работы проведут муниципальные службы. Их выполнение проконтролирует депутат Госдумы, координатор федерального партийного проекта «Единая страна – Доступная среда» Михаил Терентьев.
«Каждая проблема касается конкретного человека, и для него она огромна. Но если она возникает, значит, в системе что-то не так, её нужно донастраивать. Этим мы и будем заниматься», – отметил Поддубный.
Из Реутова на приём приехал участник СВО, награждённый медалью Жукова, Владислав Панин. Полученные за ранение пять миллионов рублей он потратил на закупку раций для зоны спецоперации. Теперь ветеран хочет использовать личный автомобиль для патриотических мероприятий. Он попросил помочь с восстановлением машины и нанесением аэрографии с символикой Ассоциации СВО. Ему помогут подготовить проект и подать документы на грант правительства Московской области.
Всего в Единый день в общественные приёмные партии по всей Московской области обратились 152 человека. Это 54 участника СВО и 98 членов их семей. Вопросы были разными – от оформления льгот и устройства детей в сады до реабилитации и развития адаптивного спорта.
Следующий Единый день приема состоится 7 августа. Он будет посвящён образованию.
Как напомнили в пресс-службе, в Московской области участникам СВО и их семьям доступно более 40 региональных мер поддержки. Мособлдума законодательно закрепила их при содействии фракции «Единая Россия».