Военкор Поддубный принял ветеранов и членов семей участников спецоперации

20 июля 2026, 15:36

оригинал А. Терентьев и Е. Поддубный (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО)

Более 150 жителей Подмосковья обратились в Единый день приёма участников спецоперации и членов их семей в общественные приёмные «Единой России». Об этом рассказали в пресс-службе отделения партии в Московской области.





В Центральном исполкоме ЕР приём вёл военкор, Герой России Евгений Поддубный. За помощью обратились ветераны СВО из Подмосковья.



Так, участник спецоперации из Воскресенска попросил помочь обустроить парковочное место для инвалидов во дворе дома. Военкор поддержал ветерана. По поручению администрации города работы проведут муниципальные службы. Их выполнение проконтролирует депутат Госдумы, координатор федерального партийного проекта «Единая страна – Доступная среда» Михаил Терентьев.

«Каждая проблема касается конкретного человека, и для него она огромна. Но если она возникает, значит, в системе что-то не так, её нужно донастраивать. Этим мы и будем заниматься», – отметил Поддубный.

Е. Поддубный (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО)