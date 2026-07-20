Пятиэтажку в Истре украсили муралом по картине русского импрессиониста
Мурал по картине «Подсолнухи» художника Константина Горбатова, работавшего в жанре «русский импрессионизм», нарисовали на фасаде пятиэтажного дома в центре Истры. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Арт-объект создали в рамках культурно-просветительского проекта «Искусство ближе», инициированного музеем «Новый Иерусалим» и администрацией Истры.
«Мы надеемся, что этот проект поможет укрепить связь музея с городом и его жителями. Мы искренне верим: искусство не должно быть чем‑то отстранённым, доступным лишь по билету и в определённые часы! Оно способно оживлять привычные маршруты, менять настроение улицы, заставлять по‑новому взглянуть на знакомые места. Именно поэтому мы переносим шедевры из фондов в городское пространство», — рассказала гендиректор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.В рамках проекта на стены городских зданий планируется нанести ещё несколько муралов, копирующих музейные шедевры. Кроме того, в программу входят стендовые выставки.