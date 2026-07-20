Электростальцы приняли участие в фестивале движения «Волонтёры Подмосковья»
Фестиваль движения «Волонтёры Подмосковья» состоялся на набережной Павшинской поймы в Красногорске в субботу, 18 июля. В мероприятии приняли участие делегации из разных округов, в том числе 40 представителей Электростали. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках фестиваля, посвящённого шестилетию движения, состоялись лекции, встречи с известными гостями, мастер-классы и квесты.
«Работали также тематические площадки, на которых волонтёры вязали нагрудники для недоношенных детей, делали окопные свечи, плели маскировочные сети и писали письма бойцам», — говорится в сообщении.Благодаря мероприятию представители разных добровольческих отрядов смогли познакомиться и обменяться опытом.
Полная информация о том, как стать волонтёром, размещается на сайте министерства информации и молодёжной политики Московской области, а все адреса и контакты штабов «Волонтёров Подмосковья» — на официальном портале движения. Волонтёры получают билеты на топовые мероприятия региона и страны, подарки, благодарности и грамоты.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, выдачу грантов на реализацию проектов, консультирование по открытию и ведению дел социальных НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.