Электростальцы приняли участие в фестивале движения «Волонтёры Подмосковья»

20 июля 2026, 15:51

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Электросталь

Фестиваль движения «Волонтёры Подмосковья» состоялся на набережной Павшинской поймы в Красногорске в субботу, 18 июля. В мероприятии приняли участие делегации из разных округов, в том числе 40 представителей Электростали. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В рамках фестиваля, посвящённого шестилетию движения, состоялись лекции, встречи с известными гостями, мастер-классы и квесты.





«Работали также тематические площадки, на которых волонтёры вязали нагрудники для недоношенных детей, делали окопные свечи, плели маскировочные сети и писали письма бойцам», — говорится в сообщении.