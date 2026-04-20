11 компаний стали в этом году резидентами особых экономических зон Подмосковья

20 апреля 2026, 18:20

Статусы резидентов особых экономических зон Подмосковья в первом квартале этого года получили 11 компаний. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





По пять резидентов привлечено в ОЭЗ «Дубна» и «Ступино Квадрат», ещё одна компания стала резидентом ОЭЗ «Кашира».

«За первые три месяца этого года число резидентов ОЭЗ Московской области пополнили 11 компаний. Объём планируемых инвестиций в проекты этих предприятий оценивается в 3,1 млрд рублей. В результате реализации проектов в регионе создадут свыше 600 рабочих мест», – пояснила Зиновьева.