11 компаний стали в этом году резидентами особых экономических зон Подмосковья

Статусы резидентов особых экономических зон Подмосковья в первом квартале этого года получили 11 компаний. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По пять резидентов привлечено в ОЭЗ «Дубна» и «Ступино Квадрат», ещё одна компания стала резидентом ОЭЗ «Кашира».
«За первые три месяца этого года число резидентов ОЭЗ Московской области пополнили 11 компаний. Объём планируемых инвестиций в проекты этих предприятий оценивается в 3,1 млрд рублей. В результате реализации проектов в регионе создадут свыше 600 рабочих мест», – пояснила Зиновьева.Например, компания «УПАКОВ-КАШИРА» построит завод по производству пищевой полимерной упаковки и плёнок в ОЭЗ «Кашира». Инвестор вложит в проект 600 млн рублей. Строительство стартует в этом году, а запуск намечен на 2028-й.
Резидентом ОЭЗ «Ступино Квадрат» стала компания «СОФОС БИОТЕХНОЛОДЖИ». Инвестиции в производство функционального питания превысят 170 млн рублей. Ввод производства в эксплуатацию также запланирован на 2028 год. На заводе рассчитывают создать не менее 120 рабочих мест.
