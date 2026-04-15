По Рузой построят производство трансформаторных подстанций

15 апреля 2026, 13:59

Компания «Энерготех» получила разрешение на строительство завода по производству трансформаторных подстанций и вводных распределительных устройств. Производство появится в Рузском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Предприятие построят на земельном участке, предоставленном инвестору на льготных условиях в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль».

«Инвестиции в проект составят 55 млн рублей. На нём создадут более 20 рабочих мест. Завершить строительство планируют в 2027 году», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.