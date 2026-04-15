В Подмосковье зарегистрировали 487 000 компаний малого и среднего бизнеса
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области превысило 487 000. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Она напомнила, что предпринимателям в Подмосковье доступны разнообразные меры поддержки. Найти их можно на инвестиционном портале Московской области.
«С начала года в Подмосковье число субъектов МСП увеличилось более чем на 8500. Сегодня в регионе в этом секторе работают 487 200 компаний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число предпринимателей в этом секторе выросло на 20 600. В первом квартале этого года Московский областной гарантийный фонд выдал бизнесу региона 99 поручительств на 933,96 млн рублей», – уточнила Зиновьева.Субъектам МСП и самозанятым также доступны услуги и консультации центра «Мой бизнес» Московской области.
Зиновьева напомнила, что представители малого и среднего бизнеса Подмосковья участвуют в закупках государственных компаний. По итогам 2025 года объём закупок у МСП региона составил 404 млрд рублей. Поставщиками стали порядка 12 000 предприятий.