В Подмосковье зарегистрировали 487 000 компаний малого и среднего бизнеса

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области превысило 487 000. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.





Она напомнила, что предпринимателям в Подмосковье доступны разнообразные меры поддержки. Найти их можно на инвестиционном портале Московской области.

«С начала года в Подмосковье число субъектов МСП увеличилось более чем на 8500. Сегодня в регионе в этом секторе работают 487 200 компаний. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число предпринимателей в этом секторе выросло на 20 600. В первом квартале этого года Московский областной гарантийный фонд выдал бизнесу региона 99 поручительств на 933,96 млн рублей», – уточнила Зиновьева.