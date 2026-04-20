Участниками проекта «Производительность труда» стали 16 подмосковных компаний
Участниками федерального проекта «Производительность труда» за первый квартал текущего года при поддержке Регионального центра компетенций Московской области стали 16 компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Новые участники федерального проекта представляют разные отрасли – от производителей товаров повседневного спроса до фармацевтических предприятий и изготовителей оборудования.
«Сегодня в портфеле Московской области – уже более 300 реализованных проектов. Суммарный экономический эффект для компаний, ставших участниками федерального проекта, превысил 11 миллиардов рублей. Рост выработки на предприятиях в среднем составил 48%. На 34% снизилось время протекания процессов, а незавершённое производство сократилось на 33%», – отметили в ведомстве.К участию проекте допускаются компании, принадлежащие к приоритетным отраслям и имеющие выручку не менее 400 миллионов рублей. Доля иностранного участия не должна превышать 50%. Участие безвозмездное.
Чтобы войти в нацпроект, нужно пройти регистрацию на платформе и подать заявку.
Как напомнили в министерстве, федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».