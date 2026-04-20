Участниками проекта «Производительность труда» стали 16 подмосковных компаний

20 апреля 2026, 14:33

оригинал Фото: пресс-служба Миинвеста МО

Участниками федерального проекта «Производительность труда» за первый квартал текущего года при поддержке Регионального центра компетенций Московской области стали 16 компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Новые участники федерального проекта представляют разные отрасли – от производителей товаров повседневного спроса до фармацевтических предприятий и изготовителей оборудования.

«Сегодня в портфеле Московской области – уже более 300 реализованных проектов. Суммарный экономический эффект для компаний, ставших участниками федерального проекта, превысил 11 миллиардов рублей. Рост выработки на предприятиях в среднем составил 48%. На 34% снизилось время протекания процессов, а незавершённое производство сократилось на 33%», – отметили в ведомстве.