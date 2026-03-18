12 000 жителей Подмосковья присоединились к празднованию Дня воссоединения Крыма

Фото: пресс-служба МИМП МО

В Московской области провели более 200 мероприятий по случаю 12-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. К торжествам присоединилась молодые жители Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики региона.





В Егорьевске, Истре и Шаховской волонтёры помогли пожилым людям – почистили снег, привезли продукты и воду. Это стало частью всероссийской акции «12 добрых дел – 12 лет единства».



В Наро-Фоминске участник СВО Денис Анищенко провёл «Зарядку Героя» для студентов и старшего поколения. А в Подольске разминку для желающих устроила олимпийская чемпионка Юлия Гущина.

«По всему Подмосковью в честь праздника прошло более 200 мероприятий, к которым присоединились порядка 12 000 человек. Молодёжь региона приняла активное участие в концертах и фестивалях, торжественных митингах и танцевальных флешмобах, интеллектуальных викторинах, художественных выставках и патриотических акциях», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе