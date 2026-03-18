Единороссы провели в Подмосковье мероприятия ко Дню воссоединению Крыма с Россией
«Единая Россия» провела по всей Московской области концерты, патриотические уроки, флешмобы и митинги к 12-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата фракции партии в Мособлдуме.
Как считает секретарь подмосковной «Единой России», спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, Крым стал символом национального единения, напоминанием о том, что народ имеет право выбирать собственную судьбу.
«Возвращение полуострова в родную гавань стало тектоническим сдвигом. В 2014 году мы сломали навязанные извне сценарии и начали строить будущее по своим правилам. Именно тогда закончилась эпоха геополитических уступок, началась эра безусловного российского суверенитета. Крымская весна стала той самой точкой, в которой вновь закалился наш характер народа-победителя», – подчеркнул Брынцалов.
День воссоединения Крыма с Россией отмечают 18 марта. В этом году празднуют 12-ю годовщину со дня подписания Договора о принятии полуострова и Севастополя в состав страны.