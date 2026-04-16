12 подмосковных медиков первыми в этом году получили свидетельства соципотеки
В Доме Правительства Московской области состоялось первое в 2026 году вручение свидетельств медикам-участникам программы «Социальная ипотека». Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Сертификаты на покупку жилья получили 12 врачей и представителей среднего медперсонала.
«Программа уже 10 лет помогает медикам обрести собственное жильё. За это время свидетельства на покупку квартиры получили более 2000 медработников. В планах на этот год – вручить 81 сертификат», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в министерстве, участники программы получают от властей Подмосковья 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет каждый месяц выплачивается компенсация суммы основного долга. Сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.
В Подмосковье реализуются и такие меры социальной поддержки медработников, как компенсация аренды жилья, предоставление земельного участка под строительство дома, программы «Земский доктор»/«Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие. Всю информацию на эту тему можно найти по ссылке.