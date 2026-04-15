Подмосковная санавиация в этом году эвакуировала более 150 пострадавших

15 апреля 2026, 12:11

Санитарная авиация Московской области с начала года эвакуировала свыше 150 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





В Подмосковье работают три вертолёта санавиации. Они задействованы для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также в межбольничной транспортировке пациентов.

«Санитарная авиация позволяет быстро доставить в стационар пациента, которому нужна срочная медицинская помощь, независимо от дорожного трафика, расстояния и времени суток. Благодаря системе «Ночной старт» вертолёты могут вылетать даже ночью. С начала года они перевезли 156 человек, в том числе 103 ребёнка», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.