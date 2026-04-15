В Орехово-Зуеве пациенту заменили хрящ протезом и избавили от боли в колене

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы избавили пациента от мучительной боли в колене. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В больницу поступил мужчина с жалобами на сильные боли в коленном суставе, которые мучили его длительное время. После обследования врачи диагностировали у него артроз третьей степени.



Это тяжёлая стадия заболевания, когда хрящ разрушается почти полностью. Болезнь сильными болями, ограничением подвижности и хромотой. Лечение часто требует хирургического вмешательства, в том числе эндопротезирования.

«Тотальное эндопротезирование – это операция, при которой разрушенный артрозом коленный сустав полностью заменяют на протез. Без неё сустав полностью разрушился бы, и в дальнейшем мужчина не смог бы ходить. Наша команда проводила эту операцию впервые, но благодаря хорошей подготовке всё прошло успешно», – рассказал травматолог-ортопед Михаил Максаров.