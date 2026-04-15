Подмосковную скорую помощь возглавил новый руководитель Константин Егоров
Московской областной станцией скорой помощи будет руководить новый главный врач Константин Егоров. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Нового руководителя коллективу представил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Скорая помощь нашего региона по многим показателям одна из лучших в стране. Но есть перспективы и направления для дальнейшего развития. Все вопросы надо решать максимально оперативно. Коллектив здесь большой, хороший, опытный. Убеждён, что с приходом нового руководителя задачи будут решаться более слаженно и конструктивно. Главное – работать с людьми», – подчеркнул Забелин.
Константин Викторович Егоров по специальности – анестезиолог-реаниматолог. Он окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имен Н. И. Пирогова. Имеет большой опыт работы в сфере здравоохранения. Ранее занимал должность замдиректора по медицинской части в Территориальном научно-практическом центре медицины катастроф Департамента здравоохранения города Москвы.
Как напомнили в министерстве, подмосковная скорая помощь – это 11 региональных объединений, 54 подстанции, 92 поста и 10 000 сотрудников, в том числе более 7000 медицинских работников.