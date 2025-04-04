12 подмосковных проектов выиграли гранты Движения Первых

Фото: пресс-служба МИМП МО
Грантовую поддержку Движения Первых получат 12 подмосковных проектов.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Московской области по итогам Грантового конкурса. Экспертная комиссия определила проекты-победители из 89 регионов России.
«Организаторы конкурса получили более 5,5 тыс. заявок. От Московской области в нём участвовали более 130 организаций. Общая сумма поддержки составила 1,4 млрд рублей. 60 миллионов пойдут на реализацию инициатив Подмосковья. Например, поддержку получил проект астрономического фестиваля «Брюсовы горизонты», который состоится 16 августа в Лосино-Петровском. Другим победителем стал проект «Спорт на районе. Пушкино». Для детей и молодёжи летом организуют серию спортивных мастер-классов и активностей», – рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.По данным ведомства, самым популярным стало направление «Патриотизм и историческая память». Большое количество инициатив было посвящено Году Защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Популярностью пользовались также направления «Культура и искусство», «Образование и знания».
«Проекты, поддержанные Грантом Движения Первых, очень разнообразны по тематике – от исторической памяти до программирования VR-симуляторов. Практически все основные направления деятельности движения будут представлены в Подмосковье», – сказала председатель Движения Первых Московской области Анастасия БочароваВ состав экспертной комиссии вошли 820 участников, которые прошли специальное обучение.
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