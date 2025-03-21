Подмосковное отделение Движения Первых лидирует по числу участников в России

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Движение Первых привлекло уже свыше 420 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева на заседании Координационного совета при губернаторе по взаимодействию с общероссийским Движением детей и молодёжи, его региональными, местными и первичными отделениями. Оно прошло в Доме правительства Московской области.
«В Подмосковье Движение Первых насчитывает более 420 тыс. человек. По этому показателю наше региональное отделение является лидером по России. У нас открыто 1013 первичных и 55 местных отделений. Мы активно работаем не только в течение учебного года, но и организуем работу оздоровительных лагерей летом. На территории области их более 100. Важно понимать, чем занимаются наши ребята, заинтересовывать их и привлекать ещё больше активистов», – отметила Болатаева.Первые принимают активное участие в жизни Подмосковья, в крупных федеральных мероприятиях и акциях, – таких как Всероссийский диктант «Наука во имя Победы», торжественное вручение паспорта «Мы – граждане России!», проект «Школьная классика», поддерживающий школьные и молодёжные театры.
«Мы видим прогресс в развитии регионального отделения Движения Первых в Московской области. Это большая слаженная работа в системе молодёжной политики и воспитательной деятельности. Это внимание к каждому ребёнку в каждом муниципалитете. Движение помогает активистам почувствовать сопричастность чему-то большому. Уверена, что дети Московской области через 10 лет построят нечто невероятное», – сказала зампредседателя правления «Движения первых» Ксения Янова.На заседании обсудили реализацию крупных проектов движения, в том числе проведение в Подмосковье военно-патриотической игры «Зарница 2.0», которая в 2025-м году приурочена к Году защитника Отечества. Ребята учатся использовать современные технологии противодействия киберугрозам, управлять беспилотными системами, осваивают навыки стрельбы, тактической медицины, сапёрного дела и многое другое.
Муниципальный этап пройдет до 16 апреля, региональный –15-16 мая на базе Дивизии им. Дзержинского в Балашихе.
«Движение Первых – самое многочисленное у нас в регионе. Но это не просто цифры. Это увлечённые ребята с огромным количеством проектов, идей и предложений. Им очень хочется помогать и поддерживать. Наша цель – создать все условия, чтобы они могли развиваться, заниматься творчеством, найти дело жизни, участвовать в полезной деятельности», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Она напомнила, что в январе на базе Российского университета кооперации открыли Дом Первых. Студенты могут стать наставниками для детей, помогать им во всём. Кроме того, из областного бюджета выделили дополнительное финансирование для организации участия делегаций Движения первых Московской области в окружных и федеральных форумах.
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Лора Луганская