Подмосковная молодёжь задала вопросы известному блогеру Гоблину

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
В Подмосковье открылся третий сезон проекта Министерства информации и молодёжной политики Московской области «Мы будущее. Сила смыслов». Это серия паблик-токов молодёжи с лидерами общественного мнения из разных сфер – от творчества и до геополитики и информационной безопасности.
Первым гостем стал блогер, публицист, член Общественной палаты России Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «старший оперуполномоченный Goblin» или просто «Гоблин». На встречу в Доме правительства Московской области собрались более 1 тыс. человек – школьники, студенты, волонтёры, активисты молодёжных организаций.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Паблик-ток с молодёжью Гоблин начал со своего легендарного «Я вас категорически приветствую!». Зал встретил это громкими аплодисментами. Ребята выстроились в очереди, чтобы задать вопросы спикеру.
Много говорили о том, как важно реализовать себя в труде, активной деятельности. Тут Дмитрию было, чем поделиться. Ещё до армии он успел поработать шофёром на молокозаводе, хлебозаводе и в детсаду. После армии трудился автослесарем, водителем самосвала, освоил профессии таксиста, шлифовщика, токаря, кузнеца, слесаря, сантехника, электрика, кинолога, библиотекаря и инженера-гидрогеолога. Когда будущий известный блогер жил в Узбекистане, он успел поработать помощником бурильщика в геологической партии.
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«Хочу передать привет от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Мы с командой делаем этот проект с 2023 года. Стараемся, чтобы вам было интересно, поэтому зовём очень важных и очень интересных гостей. Сегодня у нас тоже очень крутой спикер. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Надеюсь, что уедете с хорошим настроением, новыми знаниями и новыми смыслами», – приветствовала участников мероприятия министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.Пучков – один из самых известных блогеров российского YouTube. После блокировки его канала в 2022 году перешёл на отечественные площадки. Дмитрий всегда открыто высказывал пророссийские взгляды, поддержал СВО, критиковал политику западных стран в отношении России.
«Я всё, что у меня есть, утащил на отечественные ресурсы – RUTUBE, ВКонтакте, Яндекс. В сумме на трёх платформах получилось столько же просмотров, сколько на одном YouTube. У меня собственный телевизионный канал, куда я приглашаю поговорить самых разных людей. Мы разбираем кино, игрушки, книжки и прочее», – рассказал блогер.Пучков родился 2 августа 1961 года в семье военнослужащего в Кировограде в Украинской ССР. Отец был русским немцем, работал в Корее военным советником. Мать была учительницей. В первый класс Дмитрий пошел на Украине. В 1969 году отца перевели в Ленинград, и младший сын перешёл в местную школу, а позже семья переехала в Германию.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
Паблик-ток с молодёжью Гоблин начал со своего легендарного «Я вас категорически приветствую!». Зал встретил это громкими аплодисментами. Ребята выстроились в очереди, чтобы задать вопросы спикеру.
Много говорили о том, как важно реализовать себя в труде, активной деятельности. Тут Дмитрию было, чем поделиться. Ещё до армии он успел поработать шофёром на молокозаводе, хлебозаводе и в детсаду. После армии трудился автослесарем, водителем самосвала, освоил профессии таксиста, шлифовщика, токаря, кузнеца, слесаря, сантехника, электрика, кинолога, библиотекаря и инженера-гидрогеолога. Когда будущий известный блогер жил в Узбекистане, он успел поработать помощником бурильщика в геологической партии.
«Смотрите вокруг, слушайте себя, что интересно именно вам. Прекрасно заниматься любимым делом, но не стоит забывать и о финансовой составляющей. Чем старше ты становишься, тем больше ответственности у тебя появляется, когда ты отвечаешь уже не только за себя, но и близких. Работайте, не опозорьтесь», – сказал Пучков.В зале было много волонтёров Подмосковья, поэтому прозвучал вопрос о том, как Дмитрий Юрьевич относится к добровольческому движению.
«Я первый раз столкнулся с волонтёрским движением на наших Олимпийских играх в Сочи. Такого количества доброжелательных людей я никогда не видел. Волонтёры — большие молодцы!», – ответил спикер.Блогер назвал мероприятие полезным. По его словам, ребят надо учить, объяснять, показывать. Дети без присмотра оставаться не должны, заключил Пучков.
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Лора Луганская