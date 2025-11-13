12 прудов Каширы принимают участие в голосовании «100 прудов и озёр»
Жителей Каширы приглашают принять участие в голосовании за водоемы, которые расчистят в рамках программы губернатора Московской области «100 прудов и озёр». В списке для выбора — 12 прудов городского округа Кашира, однако проголосовать можно только за один, рассказали в местной Администрации.
Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться через «Госуслуги», выбрать округ и водоём.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьёв отметил, что программа «100 прудов и озер» в Подмосковье действует с 2021 года. Ежегодно жители активно голосуют на «Доброделе». Затем по результатам голосования в Московской области формируют перечень водоемов для расчистки и благоустройства.
В прошлом году в голосовании приняли участие 47 000 человек, отобрали 20 водоемов общей площадью 302 гектара.
Результаты текущего опроса помогут определить, какие объекты очистят в 2026 году. Голосование продлится до 10 декабря на портале «Добродел».
Читайте также: