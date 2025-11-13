12 прудов Каширы принимают участие в голосовании «100 прудов и озёр»

13 ноября 2025, 17:04

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

Жителей Каширы приглашают принять участие в голосовании за водоемы, которые расчистят в рамках программы губернатора Московской области «100 прудов и озёр». В списке для выбора — 12 прудов городского округа Кашира, однако проголосовать можно только за один, рассказали в местной Администрации.