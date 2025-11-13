Во дворце культуры Наро-Фоминска открыли штаб-квартиру «Движения Первых»

13 ноября 2025, 16:03

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В Центральном дворце культуры «Звезда» открыли штаб-квартиру «Движения Первых». Это первое в Наро-Фоминском городском округе первичное отделение движения на базе учреждения культуры.





Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, площадка станет удобным пространством для тех, кто много времени посвящает творчеству. Это очередной шаг в развитии молодёжной политики округа.

«Мы видим, как вы заявляете о себе, гордимся вашими успехами», – сказала замглавы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.