Во дворце культуры Наро-Фоминска открыли штаб-квартиру «Движения Первых»
В Центральном дворце культуры «Звезда» открыли штаб-квартиру «Движения Первых». Это первое в Наро-Фоминском городском округе первичное отделение движения на базе учреждения культуры.
Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, площадка станет удобным пространством для тех, кто много времени посвящает творчеству. Это очередной шаг в развитии молодёжной политики округа.
«Мы видим, как вы заявляете о себе, гордимся вашими успехами», – сказала замглавы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.
Вместе с ветераном СВО Денисом Тихоновым она поздравила активистов, которые получили первые паспорта, вручила им фирменные обложки «Движения Первых».
Движение объединяет детей и молодёжь по всей России. В Наро-Фоминском округе – более его 12 000 участников. Это активисты, наставники и даже родители.