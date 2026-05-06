12 сильнейших юношеских команд поборются за «Кубок Владислава Третьяка»

В Москве и Красногорске 11-17 мая состоится традиционный международный турнир по хоккею среди юношей до 12 лет «Кубок Владислава Третьяка». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Турнир примут спорткомплекс «Красная Машина Молодёжка» в столице, а также «Старт Арена» в Красногорске. Почётный трофей оспорят 12 сильнейших команд в возрастной категории U12 из России и Белоруссии.

«Хозяевами турнира выступят юные хоккеисты школы «Красная Машина Юниор», которые будут представлять Московскую область. Это действующие обладатели кубка среди команд 2014 года рождения. За четыре года академия вошла в число сильнейших школ столичного региона. Сейчас более 500 ребят в Москве и Подмосковье занимаются в этой школе хоккеем бесплатно. Команды школы входят в число лидеров региональных первенств», – рассказали в ведомстве.