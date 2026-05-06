Дзюдоисты из Подмосковья завоевали награды всероссийского турнира в Петербурге
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях «Легенды Петербургского дзюдо». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Две награды получили подмосковные спортсмены, выступавшие в весовой категории до 66 килограммов.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Иван Цветков из Подольска, бронзу выиграл Андрей Самойленко из Дмитрова. Третье место он разделил с дзюдоистом из Челябинской области. А серебро в этой весовой категории досталось ещё одному челябинскому спортсмену», — говорится в сообщении.Кроме того, серебряную медаль Московской области принёс Иван Золотов из Красногорска, выступавший в весе до 73 килограммов. Золото он уступил представителю Санкт-Петербурга, а третье место занял москвич.