Подмосковные гребцы завоевали восемь медалей всероссийского Кубка Победы

06 мая 2026, 18:25

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по академической гребле «Кубок Победы». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил на гребном канале в Москве с 30 апреля по 4 мая. Участниками соревнований стали 168 спортсменов из 16 регионов России.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Мария Ракова в одиночке среди женщин и в двойке с москвичкой Кирой Ювченко, Андрей Потапкин в двойке среди мужчин с Александром Яковлевым из Челябинской области, Олег Дудко в двойке без рулевого среди мужчин с Александром Слюсарем из Липецкой области, Роман Ломачев в составе четвёрки мужчин и Виктория Луганская в составе четвёрки женщин», — говорится в сообщении.