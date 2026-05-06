Воробьёв поставил задачу сделать занятия спортом доступнее для каждого жителя
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арсенал», который открыли в Можайском муниципальном округе в 2024 году. Он поговорил с юными спортсменами, их родителями и тренерами.
Каждый день ФОК посещают около 800 человек. Помимо единоборств, в комплексе открыты секции футбола, баскетбола, волейбола и художественной гимнастики. В комплексе тренируются ребята из дворца спорта «Багратион», участники клуба «Активное долголетие» и многие другие. Занятия проводятся бесплатно.
Бесплатные сеансы также предусмотрены для участников программы «Добрый час» – пенсионеров, детей из малообеспеченных и многодетных семей, сирот, детей с инвалидностью, ветеранов, участников спецоперации и их семей.
«В Можайске нет человека, который не знал бы Валерия Александровича Нагулина. Он всю жизнь посвятил детям. По его просьбе мы построили здесь ФОК. Хочется сказать вам большое спасибо! Многие ребята, которых вы тренировали, сегодня тоже занимаются с детьми. Эта преемственность помогает делать так, что о спортшколе знают по всей стране», – сказал Воробьёв.
Он обратился к юным спортсменам.
«Мы приехали сюда пообщаться с вами, поблагодарить тренеров, родителей, которые участвуют во всём, что делает вас сильнее и дружнее. Хочется пожелать вам успехов в спорте. Мы очень радуемся им, как и ваши родители, понимаем, что строим такие объекты не зря. Наша задача – дать возможность заниматься спортом каждому. Об этом говорит и наш президент», – добавил губернатор.
Физкультурно-оздоровительный комплекс стал домашней ареной Можайской спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. Её основатель Нагулин обращался к губернатору с просьбой о строительстве современной арены. Раньше тренировки проходили в стеснённых условиях, ребята занимались в три смены.
«Когда Андрей Юрьевич приезжал к нам, мы встречались у Дворца спорта «Багратион». Тогда от всех наших тренеров мы обратились с просьбой построить современное здание. В школе уже занимались около 500 человек. Мы не могли принимать соревнования высокого уровня. До конца не верили, но всё получилось, нам построили ФОК. Только в этом году провели здесь три первенства Центрального федерального округа по самбо. Осенью будет ещё одно. К нам приезжают спортсмены из Тулы, Владимира, Липецка, Воронежа, и все – в полном восторге», – поделился заслуженный тренер России, директор спортивной школы Олимпийского резерва по самбо и дзюдо Валерий Нагулин.Воспитанники спортшколы 30 раз становились победителями и призёрами мировых чемпионатов и первенств, трижды – обладателями наград соревнований европейского уровня.
В ФОКе расположены многофункциональный игровой зал c трибунами на 500 мест, два зала для единоборств, медицинский блок, буфет и многое другое.
Отслеживать загруженность спортивного объекта помогают камеры с искусственным интеллектом, которые установили в прошлом году в рамках подмосковного проекта «Умный ФОК». Это позволяет грамотно составлять расписание, чтобы спорт в Подмосковье был доступен максимальному количеству жителей.
Уже пять лет в регионе реализуют программу «Открытый стадион», в рамках которой жители могут во внеурочное время бесплатно заниматься физкультурой и спортом на площадках, расположенных на территориях школ. На сегодняшний день функционирует 520 таких стадионов.
Кроме того, на 330 спортивных объектах в регионе в рамках программы «Добрый час» проводятся бесплатные сеансы для пенсионеров, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, детей с инвалидностью, ветеранов, участников СВО и их семей.