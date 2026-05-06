Воробьёв поставил задачу сделать занятия спортом доступнее для каждого жителя

06 мая 2026, 16:52

оригинал Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арсенал», который открыли в Можайском муниципальном округе в 2024 году. Он поговорил с юными спортсменами, их родителями и тренерами.





Каждый день ФОК посещают около 800 человек. Помимо единоборств, в комплексе открыты секции футбола, баскетбола, волейбола и художественной гимнастики. В комплексе тренируются ребята из дворца спорта «Багратион», участники клуба «Активное долголетие» и многие другие. Занятия проводятся бесплатно.



Бесплатные сеансы также предусмотрены для участников программы «Добрый час» – пенсионеров, детей из малообеспеченных и многодетных семей, сирот, детей с инвалидностью, ветеранов, участников спецоперации и их семей.

«В Можайске нет человека, который не знал бы Валерия Александровича Нагулина. Он всю жизнь посвятил детям. По его просьбе мы построили здесь ФОК. Хочется сказать вам большое спасибо! Многие ребята, которых вы тренировали, сегодня тоже занимаются с детьми. Эта преемственность помогает делать так, что о спортшколе знают по всей стране», – сказал Воробьёв.

«Мы приехали сюда пообщаться с вами, поблагодарить тренеров, родителей, которые участвуют во всём, что делает вас сильнее и дружнее. Хочется пожелать вам успехов в спорте. Мы очень радуемся им, как и ваши родители, понимаем, что строим такие объекты не зря. Наша задача – дать возможность заниматься спортом каждому. Об этом говорит и наш президент», – добавил губернатор.

Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Когда Андрей Юрьевич приезжал к нам, мы встречались у Дворца спорта «Багратион». Тогда от всех наших тренеров мы обратились с просьбой построить современное здание. В школе уже занимались около 500 человек. Мы не могли принимать соревнования высокого уровня. До конца не верили, но всё получилось, нам построили ФОК. Только в этом году провели здесь три первенства Центрального федерального округа по самбо. Осенью будет ещё одно. К нам приезжают спортсмены из Тулы, Владимира, Липецка, Воронежа, и все – в полном восторге», – поделился заслуженный тренер России, директор спортивной школы Олимпийского резерва по самбо и дзюдо Валерий Нагулин.