12 тыс. гостей пришли на второй семейный фестиваль «Рябинушка» в Коломне
Более 11,7 тыс. человек посетили второй семейный фестиваль «Рябинушка», который прошёл 4 и 5 июля на Соборной площади Коломны. Такие данные привели в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль популяризирует уважение к семейным ценностям, национальным традициям и российской культуре. В открытии приняли участие президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов и глава городского округа Коломна Александр Гречищев.
«Фестиваль прошёл в преддверии Дня семьи, любви и верности. Гости смогли познакомиться и с традиционными русскими ремёслами, с нашей музыкой, фольклором. Ненадолго погрузиться в эпоху наших предков. Но самое главное, что этот фестиваль дал возможность провести время с близкими, семьёй. Организаторы позаботились о том, чтобы представителям всех возрастов было интересно», – поделился Кузнецов.
В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы на фестивале чествовали многодетные подмосковные семьи, члены которых защищают Родину.
Гости участвовали в мастер-классах по плетению кос и венков, созданию богородской игрушки, валянию из шерсти, изготовлению свечей из вощины.
Хедлайнером музыкальной программы выступил фольклорный проект Zventa Sventana. На сцену вышли также такие творческие коллективы, как ансамбли русской песни «Коломенские Зори», «Слобода», «Прялица», «Раздолье» и другие.