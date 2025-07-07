12 тыс. гостей пришли на второй семейный фестиваль «Рябинушка» в Коломне

07 июля 2025, 17:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более 11,7 тыс. человек посетили второй семейный фестиваль «Рябинушка», который прошёл 4 и 5 июля на Соборной площади Коломны. Такие данные привели в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



Фестиваль популяризирует уважение к семейным ценностям, национальным традициям и российской культуре. В открытии приняли участие президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов и глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

«Фестиваль прошёл в преддверии Дня семьи, любви и верности. Гости смогли познакомиться и с традиционными русскими ремёслами, с нашей музыкой, фольклором. Ненадолго погрузиться в эпоху наших предков. Но самое главное, что этот фестиваль дал возможность провести время с близкими, семьёй. Организаторы позаботились о том, чтобы представителям всех возрастов было интересно», – поделился Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

