12 тыс. гостей пришли на второй семейный фестиваль «Рябинушка» в Коломне

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более 11,7 тыс. человек посетили второй семейный фестиваль «Рябинушка», который прошёл 4 и 5 июля на Соборной площади Коломны. Такие данные привели в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фестиваль популяризирует уважение к семейным ценностям, национальным традициям и российской культуре. В открытии приняли участие президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов и глава городского округа Коломна Александр Гречищев.
«Фестиваль прошёл в преддверии Дня семьи, любви и верности. Гости смогли познакомиться и с традиционными русскими ремёслами, с нашей музыкой, фольклором. Ненадолго погрузиться в эпоху наших предков. Но самое главное, что этот фестиваль дал возможность провести время с близкими, семьёй. Организаторы позаботились о том, чтобы представителям всех возрастов было интересно», – поделился Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы на фестивале чествовали многодетные подмосковные семьи, члены которых защищают Родину.

Гости участвовали в мастер-классах по плетению кос и венков, созданию богородской игрушки, валянию из шерсти, изготовлению свечей из вощины.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Хедлайнером музыкальной программы выступил фольклорный проект Zventa Sventana. На сцену вышли также такие творческие коллективы, как ансамбли русской песни «Коломенские Зори», «Слобода», «Прялица», «Раздолье» и другие.
Лора Луганская

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