На фестивале «Рябинушка» в Коломне отметят выдающиеся семьи Подмосковья

02 июля 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На Соборной площади в Коломне 4 и 5 июля будет проходить II Семейный фестиваль «Рябинушка». Он приурочен к Году защитника Отечества и направлен на укрепление института семьи, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Цель фестиваля – воспитание любви к семейным ценностям, национальным традициям и российской культуре. На нём традиционно чествуют выдающиеся семьи Подмосковья. В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы будут отмечены многодетные семьи, члены которых защищают страну.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



«Гостей ждут аттракционы, ремесленные мастер-классы, выступления творческих коллективов и концерт с участием фольклорного проекта Zventa Sventana. В музыкальной программе также примут участие ансамбли русской песни «Коломенские Зори», «Слобода», «Прялица», «Раздолье», балетная студия «Грация», детский вокальный ансамбль «Рябинушка», ансамбль «Музыкальный экспресс», хореографический коллектив «Сударушка» и другие», – говорится в сообщении.