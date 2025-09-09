12 тысяч подмосковных школьников приняли участие в игре «Галерея Орлят России»

09 сентября 2025, 18:06

В школах региона завершилась творческая игра «Галерея Орлят России», приуроченная ко Дню знаний. В ней приняли участие порядка 12 тысяч учеников 2–4 классов и 586 наставников, сообщили в Министерстве образования Московской области.

​Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области



Несколько недель ребята участвовали в викторинах, квестах и мастер-классах и знакомились с разными направлениями программы.В процессе игры ребята учились работать в команде, проявлять инициативу и креативность, а также больше узнавали о традициях и культуре разных народов России.Игра вызвала у детей большой интерес, и многие хотят продолжить участие в программе «Орлята России» в следующем учебном году.