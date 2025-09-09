Студентов Подмосковья приглашают на олимпиаду «Я — профессионал»

09 сентября 2025, 17:44

Фото: пресс-служба олимпиады «Я — профессионал»

Открылась регистрация на IX сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». К участию приглашаются жители разных регионов страны, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Подать заявку могут студенты, получающие образование в разных сферах — от медицины и точных наук до гуманитарной сферы.





«Молодёжь Подмосковья из года в год проявляет активный интерес к олимпиаде «Я – профессионал» и возможностям, которые она открывает. (…) Участники смогут решить практико-ориентированные задания, войти в национальный кадровый резерв «Я — профессионал» и получить доступ к вакансиям от 735 работодателей», — сказал гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.