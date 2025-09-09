Студентов Подмосковья приглашают на олимпиаду «Я — профессионал»
Открылась регистрация на IX сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей». К участию приглашаются жители разных регионов страны, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Подать заявку могут студенты, получающие образование в разных сферах — от медицины и точных наук до гуманитарной сферы.
«Молодёжь Подмосковья из года в год проявляет активный интерес к олимпиаде «Я – профессионал» и возможностям, которые она открывает. (…) Участники смогут решить практико-ориентированные задания, войти в национальный кадровый резерв «Я — профессионал» и получить доступ к вакансиям от 735 работодателей», — сказал гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Регистрация участников проводится на официальном сайте олимпиады. Она продлится до 11 ноября. Затем претендентов ждёт отборочный этап — с 14 ноября по 1 декабря. Финалы по направлениям будут проходить с февраля по апрель, а итоги олимпиады подведут в июне.