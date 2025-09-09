В Раменском впервые пройдет ярмарка профессий и карьерных возможностей
13 сентября в Раменском городском парке состоится первая ярмарка «Выбор! Профессия! Успех!». Мероприятие начнется в полдень, а вход будет бесплатным для школьников, студентов и их родителей, сообщает пресс-служба администрации городского оурга.
Организаторы — профориентолог, член Ассоциации профориентологов Анастасия Пшеничная и руководитель образовательного центра Екатерина Рупасова. По их словам, идея проекта возникла после опроса среди детей и молодежи.
«На нашей площадке будут объединены представители учебных заведений. Приглашены колледжи и вузы. Также будут представители компаний и разных профессиональных сфер. На ярмарке можно именно пообщаться и узнать, как развить свой интерес до трудоустройства или даже открытия собственного дела», — отметила Пшеничная.Цель ярмарки — познакомить школьников с учебными заведениями округа и соседних городов, востребованными профессиями и работодателями, а выпускникам — помочь в поиске работы.
В программе — лекции и мастер-классы. С 12:00 до 18:00 пройдут лекции о поступлении в колледжи и вузы, составлении резюме, прохождении собеседований и первых подработках. С 13:30 стартуют мастер-классы по бизнесу, финансам, творчеству, инновациям, спорту, туризму, красоте и другим сферам.
Проект рассчитан на подростков от 13 до 18 лет, студентов и молодых специалистов. Все мероприятия — бесплатные.