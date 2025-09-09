В Раменском впервые пройдет ярмарка профессий и карьерных возможностей

09 сентября 2025, 16:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

13 сентября в Раменском городском парке состоится первая ярмарка «Выбор! Профессия! Успех!». Мероприятие начнется в полдень, а вход будет бесплатным для школьников, студентов и их родителей, сообщает пресс-служба администрации городского оурга.





Организаторы — профориентолог, член Ассоциации профориентологов Анастасия Пшеничная и руководитель образовательного центра Екатерина Рупасова. По их словам, идея проекта возникла после опроса среди детей и молодежи.





«На нашей площадке будут объединены представители учебных заведений. Приглашены колледжи и вузы. Также будут представители компаний и разных профессиональных сфер. На ярмарке можно именно пообщаться и узнать, как развить свой интерес до трудоустройства или даже открытия собственного дела», — отметила Пшеничная.





