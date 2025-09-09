Для первоклассников Раменского провели урок по электробезопасности
Урок «Доброе электричество», посвящённый энергобезопасности, организовали для первоклассников в школе №19 в Раменском. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Занятие провели сотрудники компании «Россети Московский регион Южные электрические сети».
«Такие уроки необходимы. Маленькие дети знают, что такое электричество, исключительно в формате – включил свет, и всё работает. А сегодня специалисты рассказали о возможных угрозах, которые связаны с электричеством», — сказал заместитель главы Раменского округа Александр Никитин.На уроке ребятам рассказали, что означают предупреждающие знаки на опорах ЛЭП, подстанциях и трансформаторах, а также показали защитные устройства, которые используют энергетики.