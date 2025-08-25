12 юных дмитровчан в торжественной обстановке получили первые паспорта
12 юным жителям Дмитровского муниципального округа, достигших 14-летнего возраста, торжественно вручили первые паспорта. Церемония прошла в Центральном дворце культуры «Созвездие», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Ребята пришли вместе с родителями. Временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Шувалов прочитал поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«Сегодня вы получаете свой первый паспорт гражданина великой страны. Это знаменательное событие останется в вашей памяти навсегда. Не спешите становиться взрослыми, задержитесь в детстве, ведь это прекрасная пора, цените её. Растите, учитесь, стремитесь вперёд, старайтесь любые свои начинания доводить до конца и всегда гордитесь тем, что вы — граждане великого сильного государства», – обратился Шувалов к участникам церемонииПосле официальной части школьники сделали памятные фотографии с руководителем муниципалитета.
Как напомнили в администрации, чтобы получить первый паспорт гражданина России в торжественной обстановке, нужно подать заявление в МФЦ в течение месяца со дня после 14-го дня рождения; указать желание участвовать в церемонии вручения.