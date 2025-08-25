В Яхроме вручили награды лучшим жителям города
85-летие отметил город Яхрома Дмитровского муниципального округа. Важной частью празднования стало награждение тех, кто внёс значительный вклад в развитие своей малой родины. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Мероприятие состоялось на главной сцене в парке им. И.А. Лямина. Слова приветствия горожанам сказали врип главы округа Михаил Шувалов, депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов, а также председатель местного Совета депутатов Михаил Зернов.
«Яхрома — это город с богатейшей историей, город-труженик и город-воин. Его сила – в людях. Сегодня мы отдаём дань уважения всем поколениям яхромчан, которые своим трудом, ратными подвигами и творческими успехами создавали летопись города», — сказал Михаил Шувалов.Благодарственные письма главы округа получили учителя и воспитатели, спортсмены и тренеры, активные ветераны, представители бизнеса, работники сферы благоустройства и активисты добровольческой организации «Помощь ZOV». Отмечены были также три семьи — за сохранение семейных ценностей и преемственность поколений.