В Яхроме вручили награды лучшим жителям города

25 августа 2025, 17:10

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м.о.

85-летие отметил город Яхрома Дмитровского муниципального округа. Важной частью празднования стало награждение тех, кто внёс значительный вклад в развитие своей малой родины. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Мероприятие состоялось на главной сцене в парке им. И.А. Лямина. Слова приветствия горожанам сказали врип главы округа Михаил Шувалов, депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов, а также председатель местного Совета депутатов Михаил Зернов.





«Яхрома — это город с богатейшей историей, город-труженик и город-воин. Его сила – в людях. Сегодня мы отдаём дань уважения всем поколениям яхромчан, которые своим трудом, ратными подвигами и творческими успехами создавали летопись города», — сказал Михаил Шувалов.