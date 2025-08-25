В Дмитровском округе провели масштабные учения энергетиков

25 августа 2025, 16:08

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м.о.

Учения по ликвидации последствий аварии на электросетях провели для энергетиков в Дмитровском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Учениями руководил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. По легенде, непогода оставила без электричества свыше 35 тысяч жителей пяти округов: Дмитровского, Истры, Клина, Волоколамского и Талдомского. При этом в Дмитровском округе смоделировали самую сложную ситуацию и оперативный штаб учений был развёрнут именно здесь.





«Учения показали удовлетворительную готовность системы, но выявили и отдельные недочёты. Осенью проведём повторную оценку готовности. Только так мы гарантируем слаженность действий служб и комфорт жителей в любых погодных условиях», — сказал врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.