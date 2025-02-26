Бдительная пенсионерка из Раменского помогла полицейским задержать мошенника

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Пособника телефонных мошенников задержали полицейские в Раменском благодаря информации, полученной от 79-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военной прокуратуры. Он рассказал женщине, что деньги с её счёта пытаются похитить, поэтому их нужно обналичить и передать некоему доверенному лицу, чтобы тот положил их на «безопасный счёт», — говорится в сообщении.Звонок показался пенсионерке подозрительным, и она обратилась в полицию. Дальнейшее проходило под контролем оперативников. При очередном созвоне женщина рассказала мошенникам, что сняла со счёта миллион рублей и ждёт их «доверенного человека». Во время передачи денег курьера мошенников задержали. Им оказался 20-летний житель Тюмени.
Сейчас полицейские разыскивают остальных участников преступной схемы и выясняют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
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