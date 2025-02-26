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Главная / Новости / Подмосковье/ Бдительная пенсионерка из Раменского помогла полицейским задержать мошенника

Бдительная пенсионерка из Раменского помогла полицейским задержать мошенника

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

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Пособника телефонных мошенников задержали полицейские в Раменском благодаря информации, полученной от 79-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военной прокуратуры. Он рассказал женщине, что деньги с её счёта пытаются похитить, поэтому их нужно обналичить и передать некоему доверенному лицу, чтобы тот положил их на «безопасный счёт», — говорится в сообщении.
Звонок показался пенсионерке подозрительным, и она обратилась в полицию. Дальнейшее проходило под контролем оперативников. При очередном созвоне женщина рассказала мошенникам, что сняла со счёта миллион рублей и ждёт их «доверенного человека». Во время передачи денег курьера мошенников задержали. Им оказался 20-летний житель Тюмени.

Сейчас полицейские разыскивают остальных участников преступной схемы и выясняют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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Судебные приставы Подмосковья взыскали компенсацию морального вреда для пострадавшей в ДТП
26 февраля 2025, 15:16

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Подмосковные судебные приставы добились взыскания за моральный ущерб в пользу жительницы Владимирской области, пострадавшей в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Женщина пострадала в аварии участием двух рейсовых автобусов. Суд признал вину одного из водителей. После оглашения приговора пассажирка обратилась в суд с исковым требованием о взыскании компенсации морального вреда в солидарном порядке с двоих владельцев общественного транспорта. В итоге в суде требования гражданки признали обоснованными и обязали взыскать в её пользу 700 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службе.
После вступления решения в силу Сергиево-Посадский районный отдел судебных приставов начал исполнительное производство. Чтобы обеспечить взыскание, приставы арестовали деньги на банковских счетах, ограничили выезд за границу и запретили регистрацию любых действий с имуществом должника – двумя автобусами и земельным участком.

Недобросовестный должник не выполнил решение суда в установленный срок. Тогда на него наложили исполнительский сбор 40 тыс. рублей.

В результате планомерного применения мер принудительного исполнения сумма компенсации морального вреда была перечислена на счёт пострадавшей в аварии в полном объёме.

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Капремонт корпуса Демиховского лицея завершат к 1 сентября
26 февраля 2025, 14:57

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Второй корпус лицея капитально ремонтируют на Заводской улице в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 20%, сдать обновлённый корпус в эксплуатацию должны к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Общая площадь объекта составляет свыше 1,4 тыс. квадратных метров. Сейчас там завершаются демонтажные работы, идёт предчистовая отделка помещений, установка стеклопакетов и установка лесов для обновления фасада», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта в здании проведут фасадные и кровельные работы, заменят инженерные системы и обустроят входные группы, а также обновят отделку помещений. Отмечается, что одной из задач, стоящих перед подрядчиком, является сохранение архитектурного стиля здания.

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Строительство моста через реку Скалбу в Пушкинском округе завершат к концу года
26 февраля 2025, 14:39

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Мост через реку Скалбу строят в Пушкинском округе в рамках реконструкции участка Ярославского шоссе с 35-го по 47-й км, работы планируется завершить к концу текущего года, мост планируется сдать в эксплуатацию к концу текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центравтомагистраль.
«В настоящее время на объекте устанавливают опоры и начинается монтаж балок пролётных строений. Протяжённость нового четырёхполосного моста составит свыше 70 метров», — говорится в сообщении.
Отмечается автомобилисты пользовались мостом, построенным в 70-е гг. ХХ века, но объект не соответствовал современным нормам и его демонтировали. В настоящее время для проезда используются два временных сооружения и объездные дороги.

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#ремонт дорог
#пушкинский округ
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В Подмосковье в этом году обустроят 557 «народных троп»
26 февраля 2025, 14:15

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Протоптанные жителями тропинки благоустроят в 2025 году более чем в 50 округах Московской области, в годовой план вошло 557 объектов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В этом году мы благоустроим 557 «народных троп». Это на 60 больше, чем в 2024 году. Приступить к работам подрядчики планируют в апреле, но в зависимости от погодных условий эти сроки могут быть скорректированы», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Больше всего «народных троп» благоустроят на территории округа Балашиха — 39 объектов, на втором месте округ Люберцы, где планируется заасфальтировать 38 тропинок, на третьем — Подольск (28), на четвёртом Одинцовский округ (27), а замыкает топ-5 Красногорск, где приведут в порядок 24 пешеходные дорожки.

Адресный перечень и сроки работ размещены на сайте министерства.

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#подмосковье
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Житель Чехова после застолья украл у знакомого телевизор и компьютер
26 февраля 2025, 13:53

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

47-летнего жителя Чехова, укравшего из дома приятеля компьютер и телевизор, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Во время ночного патрулирования росгвардейцы обратили внимание на мужчину, который нёс по улице большие коробки, а при виде служебной машины Росгвардии резко развернулся и попытался скрыться», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали мужчину, и тот признался, что выпивал со своим соседом у него дома. А когда сосед заснул, забрал у него телевизор и компьютер.

Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, где выяснилось, что его уже не раз привлекали к уголовной ответственности за кражи.

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