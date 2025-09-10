120 экспонатов представили на Международной выставке искусств в Волоколамске

10 сентября 2025, 10:00

Фото: пресс-служба Волоколамского м. о.

43 мастера и художника из России и ближнего зарубежья представили свои работы на выставке World View в Волоколамске. Всего в музейно-выставочном комплексе можно увидеть 120 экспонатов, сообщили в пресс-службе Волоколамского муниципального округа.







«Гостей ждут шедевры самых разных видов творчества: живопись, деревянное зодчество, украшения из натуральной кожи, интерьерные композиции, куклы от призёров выставки прошлых лет. Представлены и работы авторов, впервые приехавших в Волоколамск. Свои произведения привезли учащиеся волоколамской Детской школы искусств, воспитанники студий изобразительного искусства «Радуга», волоколамского Центра культуры и творчества «Родники», – рассказали в пресс-службе.