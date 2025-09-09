В Волоколамском округе нашли три неразорвавшихся снаряда
Три боеприпаса времён Великой Отечественной войны обнаружили на территории Волоколамского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Два опасных предмета нашли местные жители во время сбора грибов в лесах у деревень Тимонино и Сапегино. На ещё один снаряд наткнулись на 123-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» при проведении работ по расширению дороги.
«Специалисты определили, что найденные боеприпасы являются 76-мм, 105-мм и 122-мм артиллерийскими снарядами времён ВОВ», — говорится в сообщении.Взрывотехники поместили снаряды в специальные контейнеры, вывезли на полигон и там обезвредили.
