В Волоколамском округе нашли три неразорвавшихся снаряда

09 сентября 2025, 10:38

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Три боеприпаса времён Великой Отечественной войны обнаружили на территории Волоколамского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Два опасных предмета нашли местные жители во время сбора грибов в лесах у деревень Тимонино и Сапегино. На ещё один снаряд наткнулись на 123-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» при проведении работ по расширению дороги.





«Специалисты определили, что найденные боеприпасы являются 76-мм, 105-мм и 122-мм артиллерийскими снарядами времён ВОВ», — говорится в сообщении.