В Волоколамск приехали звёзды кино для съёмок в сериале

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Съёмки нового комедийного сериала «Почти настоящий детектив» проходят в Волоколамске, в проекте заняты такие артисты, как Гоша Куценко, Максим Лагашкин, Ольга Лерман и Максим Хамаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.



Съёмочной площадкой стал центр города. В массовых сценах задействованы местные жители.

«По сюжету шоумен, которого играет Максим Лагашкин, приезжает в небольшой город рекламировать банк своего друга, но оказывается втянут в криминальную историю. Банк захватывают, хозяина ранят, а артист становится подозреваемым», — говорится в сообщении.
Ольга Лерман играет майора полиции Надежду, а Гоша Куценко исполняет роль начальника полиции. По сценарию, ситуация осложняется тем, что Надежда находится на девятом месяце беременности, а начальник полиции мешает ей вести расследование.
Лев Каштанов

