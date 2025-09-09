В Волоколамск приехали звёзды кино для съёмок в сериале
Съёмки нового комедийного сериала «Почти настоящий детектив» проходят в Волоколамске, в проекте заняты такие артисты, как Гоша Куценко, Максим Лагашкин, Ольга Лерман и Максим Хамаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Съёмочной площадкой стал центр города. В массовых сценах задействованы местные жители.
«По сюжету шоумен, которого играет Максим Лагашкин, приезжает в небольшой город рекламировать банк своего друга, но оказывается втянут в криминальную историю. Банк захватывают, хозяина ранят, а артист становится подозреваемым», — говорится в сообщении.Ольга Лерман играет майора полиции Надежду, а Гоша Куценко исполняет роль начальника полиции. По сценарию, ситуация осложняется тем, что Надежда находится на девятом месяце беременности, а начальник полиции мешает ей вести расследование.