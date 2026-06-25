13 000 атлетов участвуют в открывшейся в Мытищах летней Спартакиаде учащихся
В Мытищах торжественно открылась XIII летняя Спартакиада учащихся России 2026 года. Соревнования будут проходить с июня по сентябрь в 19 регионах России, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Это одно из крупнейших комплексных спортивных мероприятий страны с участием молодых спортсменов. В нём участвуют более 13 000 атлетов из 89 регионов. Спортсмены разыграют наград в 51 виде спорта, включая как олимпийские, так и неолимпийские дисциплины.
«Спартакиада является традиционной площадкой открытия настоящих талантов и будущих чемпионов. Приложите все усилия, чтобы она стала для вас реальным трамплином, чтобы вы получили опыт. Для вас это серьёзный старт. Желаю удачных выступлений, пусть победит достойнейший и сильнейший», – приветствовал участников Всероссийской спартакиады директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Михаил Гусев.
В первый день соревнований по самбо подмосковные спортсмены завоевали золото, серебро и две бронзы.
Подмосковье примет финалы по девяти видам спорта. В Мытищах уже проходят турниры по самбо. Также соревнования по греко-римской борьбе, спортивной акробатике и аэробике, кикбоксингу, айкидо, вольной борьбе, бадминтону и бейсболу состоятся в Одинцове, Раменском, Химках и Красногорске.
Центрами проведения состязаний наряду с Подмосковьем станут Башкирия, Татарстан, Мордовия и Краснодарский край. Финалы также примут Москва, Республика Коми, Самарская, Воронежская, Челябинская, Смоленская, Саратовская, Ростовская, Волгоградская, Пензенская, Рязанская и Свердловская области, Пермский и Хабаровский края.