Подмосковные прыгуны в воду завоевали две медали первенства Европы

24 июня 2026, 16:31

оригинал Фото: istockphoto.com/Михаил Руденко

Две золотые медали выиграли представители Московской области на первенстве Европы по прыжкам в воду среди юниоров и юниорок в возрастных категориях 14-15 и 16-18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходит в столице Венгрии Будапеште с 22 по 28 июня. Там разыгрывают 16 комплектов наград.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Виктория Казанцева по итогам синхронных прыжков с десятиметровой вышки. Она выступала в паре с москвичкой Александрой Кедриной. Вторе место занял дуэт из Великобритании, а третье — украинские спортсменки», — говорится в сообщении.