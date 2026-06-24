Подмосковные прыгуны в воду завоевали две медали первенства Европы
Две золотые медали выиграли представители Московской области на первенстве Европы по прыжкам в воду среди юниоров и юниорок в возрастных категориях 14-15 и 16-18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходит в столице Венгрии Будапеште с 22 по 28 июня. Там разыгрывают 16 комплектов наград.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась Виктория Казанцева по итогам синхронных прыжков с десятиметровой вышки. Она выступала в паре с москвичкой Александрой Кедриной. Вторе место занял дуэт из Великобритании, а третье — украинские спортсменки», — говорится в сообщении.Второе золото Подмосковью принёс Илья Надеев. Он выступал в составе национальной сборной, одержавшей победу в смешанных командных соревнованиях.