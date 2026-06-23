Соревнования по гонкам дронов собрали в Королёве более 50 пилотов

23 июня 2026, 22:45

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Королёве впервые прошли чемпионат и первенство Московской области по гонкам дронов. Участники соревновались в дисциплинах «класс 75 мм» и «Технический симулятор», сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.