Соревнования по гонкам дронов собрали в Королёве более 50 пилотов
В Королёве впервые прошли чемпионат и первенство Московской области по гонкам дронов. Участники соревновались в дисциплинах «класс 75 мм» и «Технический симулятор», сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Соревнования собрали более 50 пилотов. Они состязались в управлении компактными FPV-дронами, проходя на время специально подготовленную трассу. Было необходимо за две минуты преодолеть максимальное количество кругов.
В программу также вошли сложные фигуры высшего пилотажа. Ключевыми условиями стали скорость, точность и чистота выполнения. В дисциплине «Технический симулятор» пилоты соревновались в виртуальной среде.
Гонки дронов – официальная дисциплина, включённая во Всероссийский реестр видов спорта. Соревнования помогают пилотам развивать технические навыки, а также популяризирует инженерные специальность среди молодёжи.
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