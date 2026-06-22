Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности при катании на сапбордах

22 июня 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Беспечность и пренебрежение правилами часто становятся причиной происшествий при катании на SUP-досках. Чтобы водная прогулка принесла только положительные эмоции, нужно строго соблюдать несколько ключевых требований, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Московской области.





Перед каждым выходом на воду обязательно нужно проверить снаряжение. Доска должна быть исправной, а любитель активного отдыха экипирован спасательным жилетом и страховочным лишем.

«Категорически запрещено выходить на воду в шторм, при сильном ветре, тумане или в тёмное время суток. Недопустимо также управление сапбордом в состоянии опьянения. Нельзя заплывать в зоны судового хода и приближаться к причалам, маломерным и пассажирским судам. Это создаёт угрозу для всех участников движения», – отметили в подмосковном главке СКР.