Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности при катании на сапбордах
Беспечность и пренебрежение правилами часто становятся причиной происшествий при катании на SUP-досках. Чтобы водная прогулка принесла только положительные эмоции, нужно строго соблюдать несколько ключевых требований, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Московской области.
Перед каждым выходом на воду обязательно нужно проверить снаряжение. Доска должна быть исправной, а любитель активного отдыха экипирован спасательным жилетом и страховочным лишем.
«Категорически запрещено выходить на воду в шторм, при сильном ветре, тумане или в тёмное время суток. Недопустимо также управление сапбордом в состоянии опьянения. Нельзя заплывать в зоны судового хода и приближаться к причалам, маломерным и пассажирским судам. Это создаёт угрозу для всех участников движения», – отметили в подмосковном главке СКР.Что касается правил для юных спортсменов, то использование сапборда рекомендовано детям старше 10 лет, если ребёнок умеет плавать.
Не менее важное правило – сообщать близким о своём маршруте и предполагаемом времени возвращения.