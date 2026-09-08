13 команд юных футболистов поборолись за Кубок Олега Романцева в Подольске

08 сентября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

На стадионе «Труд» в Подольске состоялся первый в этом сезоне футбольный Кубок имени Олега Романцева. Как рассказали в пресс-службе администрации городского округа, турнир собрал юных спортсменов из разных муниципалитетов.





Организатором соревнований выступила футбольная школа Олега Романцева, основанная три года назад. В этом году её филиал открыли в Подольске.



Цель мероприятия – популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодёжи в занятия спортом в рамках стратегии «Спорт – норма жизни» до 2030 года.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В соревнованиях приняли участие футболисты 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения. За места на пьедестале боролись семь команд старшей группы и шесть – младшей.

«Победителей и призёров наградили кубками, медалями и футбольными мячами с автографами легенд российского футбола Олега Романцева, его сына и главного тренера академии Вадима Романцева, Юрия Ковтуна, Александра Липко и лучшего вратаря мира 1988 года Рената Дасаева. Все участники турнира получили памятные медали», – отметили в администрации.