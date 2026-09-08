В Серебряных Прудах снесли аварийный жилой барак

08 сентября 2026, 12:38

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Деревянный одноэтажный дом барачного типа, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Южной улице в Серебряных Прудах. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Здание общей площадью около 140 квадратных метров построили 66 лет назад.





«Обследование показало высокую степень физического и морального износа конструкций. Дом признали аварийным. Жильцов из расположенных там трёх квартир расселили, после чего постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.