В Серебряных Прудах снесли аварийный жилой барак
Деревянный одноэтажный дом барачного типа, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Южной улице в Серебряных Прудах. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Здание общей площадью около 140 квадратных метров построили 66 лет назад.
«Обследование показало высокую степень физического и морального износа конструкций. Дом признали аварийным. Жильцов из расположенных там трёх квартир расселили, после чего постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В настоящее время снос завершён. Участок, который занимал барак, очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет администрация округа.