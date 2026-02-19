13 подмосковных боксеров выступят на первенстве ЦФО

19 февраля 2026, 10:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены выиграли 13 золотых медалей на региональном турнире по боксу среди юниоров в Одинцово. Победители вошли в состав сборной Московской области и теперь представят регион на первенстве Центрального федерального округа. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.





