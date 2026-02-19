13 подмосковных боксеров выступят на первенстве ЦФО
Подмосковные спортсмены выиграли 13 золотых медалей на региональном турнире по боксу среди юниоров в Одинцово. Победители вошли в состав сборной Московской области и теперь представят регион на первенстве Центрального федерального округа. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях участвовали 118 боксеров из 33 муниципалитетов Подмосковья. Турнир объединил сильнейших юниоров 17–18 лет.
Золотые медали завоевали: Спартак Петросян (48 кг, Королев), Дмитрий Глазков (51 кг, Ногинск), Дмитрий Кравцов (54 кг, Ногинск), Ибрагим Гасанбеков (57 кг, Нахабино), Муслим Орипов (60 кг, Одинцово), Давид Карабабаев (63,5 кг, Чехов), Максим Кочмин (67 кг, Луховицы), Иброхим Рахманов (71 кг, Мытищи), Андрей Салий (75 кг, Чехов), Владислав Герасимов (80 кг, Подольск), Арсений Никифоров (86 кг, Ногинск), Никита Громов (92 кг, Подольск) и Андрей Серебряков (+92 кг, Ногинск).
С 16 по 22 марта спортсмены выступят на первенстве ЦФО в Костроме. Там они поборются за возможность принять участие в первенстве России, которое пройдет в Калининграде со 2 по 14 мая.
Региональный турнир в Одинцово провели с 9 по 14 февраля при поддержке АО «ОХК «Уралхим» и по государственной программе «Спорт России».
